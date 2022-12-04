أنقرة (زمان التركية) – قال المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، فائق أوزتراك، إنه إذا وصل تحالف المعارضة للحكم، سيضمن استقلال منصب رئيس البنك المركزي، وسيتم تعيين رئيس للبنك المركزي “يحترمه العالم”.

وأوضح أوزتراك أنهم إذا فازوا في الانتخابات الرئاسية، سيتخذون على الفور الترتيبات القانونية التي ستضمن استقلالية البنك المركزي وسيعيون من يحترمه العالم أجمع لرئاسة البنك المركزي، وسيعيدون صياغة ميزانية 2023 من خلال مراعاة الاحتياجات والأولويات الاقتصادية، وسيضعون حدًّا للأبهة والهدر، كما أنهم سينقلون مقر رئاسة الجمهورية إلى قصر جانكايا حيث كان قديما.

وأشار أوزتراك إلى أن “تركيا القوية هي أوروبا القوية”، وأن مستقبل تركيا في عالم ديمقراطي منظم.

وأضاف أوزتراك: “سوف نحيي مفاوضات عضوية الاتحاد الأوروبي. في هذا السياق، على وجه الخصوص؛ سنستكمل بسرعة متطلبات الفصل 23 المتعلق باستقلال القضاء وضمان الحقوق الأساسية. سنطلب أيضًا من الاتحاد الأوروبي إزالة الحصار السياسي في هذا الفصل”.

ذكر أوزتراك أنه عندما تصل المعارضة الحالية إلى السلطة “لن ينام أي طفل في تركيا جائعًا، وسيمهد الطريق للنقابات والمجتمع المنظم، وسنكافح بنشاط للمساواة بين الجنسين، وونعيد تطبيق اتفاقية إسطنبول” التي قرر الرئيس أردوغان أن تنسحب تركيا منها.