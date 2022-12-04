أنقرة (زمان التركية) – أصبحت “عزيزة آي” أكبر لاعبة كرة قدم سنًّا في تركيا، حيث أن السيدة البالغة من العمر 54 عامًا، لاعبة كرة قدم محترفة ومدربة كرة القدم، وطالبة جامعية.

وفي حديثها مع النسخة التركية من موقع صوت أمريكا الإخباري تناولت “آي” قصة حياتها وشغفها بكرة القدم، والتحديات التي خاضتها من اجل تحقيق حلمها.

ذكرت “آي” أن شغفها بكرة القدم بدأ وهي في سن السادسة، غير أن عمها الذي تولى تربيتها بعد وفاة والدها والذي كان يحترف الكرة أيضًا لم يسمح لها بلعب كرة القدم.

وكانت عزيزة أي تذهب إلى المرعى حاملة كرة القدم المخبأة داخل حقيبة سرج الحصان، وتركض هناك سرًّا خلف الكرة.

وقضت أي شبابها في متابعة مباريات كرة القدم بشكل سري، حيث أقدمت على كتابة ملاحظاتها بشأن المباريات داخل مدونتها اليومية التي أخفتها عن الجميع.

ولم تتخلى أي عن حلمها في أن تصبح لاعبة كرة قدم محترفة، فعقب زواجها لم يتوقف شغفها بكرة القدم إلى أن حانت الفرصة التي لطالما انتظرتها في سن الثامنة والأربعين.

فور ملاحظتهم لمهارتها بكرة القدم تواصل زملائها بالعمل مع أندية كرة القدم بمدينة دياربكر ليتم بعدها استدعائها لنادي دياربكر سبور.

وبالفعل أصبحت أي لاعبة كرة قدم محترفة وظلت تلعب كرة القدم في صفوف أندية دياربكر سبور وأرجاني مقام سبور وأمدسبور إلى أن بلغت الرابعة والخمسين من العمر.

وسعت أي لأن تصبح مدربة كرة القدم، غير أن عدم إكمالها للتعليم واكتفائها بالمرحلة الابتدائية حال دون ذلك. وعلى الرقم من هذا أكلمت أي دراستها الإعدادية والثانوية من الخارج وأصبحت مدربة كرة قدم في سن الرابع والخمسين.

والآن تكمل أي دراستها الجامعية بجانب تعليم الفتيات كرة القدم.

هذا وتحلم أي حاليا بالانضمام لنادي فنربخشه لكرة القدم النسائية وتولي تدريب الفريق.