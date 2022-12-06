أنقرة (زمان التركية) – علق الكاتب والصحفي التركي، عبد القادر سيلفي، على واقعة عدم مصافحة كمال كيليتشدارأوغلو لعمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو بعد إلقاء خطابه في مؤتمر رؤية “النداء إلى القرن الثاني”، وهي القضية التي أثيرت في تركيا مؤخرًا، من قبل أنصار التحالف الحاكم.

زعم كاتب العمود في صحيفة “حريت” عبد القادر سيلفي، أن الأزمة لا تقتصر حاليًا على إمام أوغلو وأمين شعبة حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول جانان كفتانجي أوغلو، بل امتدت إلى إمام أوغلو وكيليتشدارأوغلو.

وأضاف سيلفي: “من ناحية أخرى، صافحت جانان كفتانجي أوغلو الجميع واحدًا تلو الآخر، لكنها لم تصافح أكرم إمام أوغلو. بالإضافة إلى ذلك، لم يلتق كيليتشدار أوغلو مع أكرم إمام أوغلو خلال الأيام الثلاثة التي قضاها في إسطنبول”.

وأكد سيلفي أن كيليتشدار أوغلو لا يجتمع مع أكرم إمام أوغلو لأنه أخطر خصم له، حيث يظهر إمام أوغلو كمنافس له في الانتخابات الرئاسية.

وذكر سيلفي أن جانان كفتانجي أوغلو، التي تدعم كليتشدار أوغلو، تقاتل علانية ضد إمام أوغلو.

وأشار سيلفي إلى أنه من يستخف بسلطة إمام أوغلو يخطئ، وإذا لم يحل كيليتشدار أوغلو هذه الأزمة، خاصة إذا استمر في تجاهل إمام أوغلو، فسيكون مخطئًا.