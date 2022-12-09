واشنطن (زمان التركية) – فرضت واشنطن أمس الخميس، عقوبات على رجل الأعمال التركي البارز صدقي إيان، متهمة إياه بـ”تشغيل شبكة تجارية سهلت صفقات نفطية بقيمة مئات ملايين الدولارات لصالح الحرس الثوري الإيراني”.

وأدرجت وزارة الخزانة الأمريكية ايان المقرب من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونجله بهاء الدين الضابط في الجيش التركي على قائمتها السوداء وجمدت أي أصول تابعة لهما على الأراضي الأمريكية ومنعت وصولهما إلى الأسواق المالية والتجارية العالمية، وفق “فرانس برس”.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن “إيان ساعد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني من خلال ترتيب صفقات لبيع النفط الذي يسيطر عليه وشحنه إلى الصين ومشترين آخرين في شرق آسيا وأوروبا والإمارات”، مضيفة أنه “سهل أيضا تحويل عائدات الصفقات إلى الحرس الثوري الإيراني”.

وأشارت إلى “استخدامه (إيان) شركات “مجموعة آيه أس بي” التابعة له والمسجلة في جبل طارق لإخفاء منشأ النفط ووجهة الأموال”، لافتة إلى أن “إيان استخدم أيضا إحدى شركاته لشراء ناقلة للغاز المسال ترفع علم بنما لصالح الحرس الثوري الإيراني”، على حد قولها.

وشملت العقوبات الأمريكية أيضا قاسم أوزتاس المسؤول الكبير في “آيه أس بي” لإدارته “بشكل مباشر الكثير من أعمال أيان” ونجله.

كذلك، أدرجت وزارة الخزانة حوالي 20 شركة من مجموعة “آيه أس بي” وشبكة “ايان” على قائمتها السوداء.