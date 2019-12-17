تركيا.. اعتقال رئيس بلدية علماني بتهمة الانتماء إلى حركة الخدمة

أنقرة (زمان التركية) -قضت محكمة تركية بحبس رئيس بلدية أورلا في إزمير غرب تركيا، بتهمة الانتماء لحركة الخدمة ومؤسسها المفكر الإسلامي فتح الله كولن، رغم كونه ينتمي لحزب الشعب الجمهوري “العلماني”.

وكانت النيابة استدعت رئيس البلدية إبراهيم بوراك أوغوز، للحصول على إفادته، ثم نقل إلى المحكمة المناوبة مع المطالبة.

وقضت المحكمة بحبس أوغوز بتهمة الانتماء لحركة الخدمة، على الرغم من أن حزب الشعب الجمهوري حزب علماني لا يمتّ بصلة إلى حركة الخدمة.

وتتهم الحكومة التركية حركة الخدمة بتدبير انقلاب عام 2016 الفاشل وتصر على ذلك، بينما تطالب الخدمة بتحقيق دولي.

والشهر الماضي كشف وزير الداخلية التركي سليمان صويلو أن الحملة الأمنية الغير مسبوقة في تركيا، التي أطلقتها السلطات منذ انقلاب 15 يوليو/ تموز 2016 أسفرت عن التحقيق مع ما مجموعه 559 ألفًا و64 حتى نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.

وأوضح صويلو أن السلطات التركية ألقت خلال تلك الفترة القبض على 261 ألفًا و700 شخص بتهمة التورط في محاولة الانقلاب، وأصدرت بحق 91 ألف و287 منهم قرارت اعتقال.

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