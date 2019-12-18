18 ديسمبر 2019

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تحذير رسمي من انتشار مرض “الجرب” في تركيا

التاريخ:
فى :آخر الأخبار, تركيا
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تحذير رسمي من انتشار مرض “الجرب” في تركيا
gazeteciler

أنقرة (زمان التركية) – حذرت وزارة الصحة التركية من انتشار مرض “الجرب” في عدد من المدن التركية، ودعت المواطنين في حالة ظهور أعراض المرض عليهم إلى التوجه للمستشفيات على الفور.

من جهة اخرى حذر الصيادلة الأتراك من عدم توافر الأدوية الخاصة بعلاج مرض الجرب. بينما أوضحت وزارة الصحة أن هناك 368 ألف عبوة دواء لعلاج مرض الجرب في عموم المحافظات التركية.

وزارة الصحة دعت المواطنين، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، لتوخي الحذر، خوفًا من الإصابة بمرض الجرب، وقالت الوزارة إنه: “في حالة ظهور أي أعراض، يجب مراجعة المؤسسات الصحية بشكل عاجل”.

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