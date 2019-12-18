جمهوريت: حزب باباجان سينطلق رسميًا في هذا التاريخ

أنقرة (زمان التركية) – زعمت صحيفة (جمهوريت) التركية، أنه سيتم الكشف عن موعد تأسيس حزب نائب رئيس الوزراء الأسبق علي باباجان، في 31 ديسمبر/ كانون الأول الجاري وأنه من المتوقع أن يعلن تدشين الحزب يوم 15 يناير/ كانون الثاني القادم.

وكان رئيس الوزراء الأسبق أحد داود أوغلو، كشف عن حزبه الجديد يوم الجمعة في 13 من الشهر الجاري.

ونقلت الصحيفة عن فريق علي باباجان القول إنه تم إرجاء الكشف عن الحزب الجديد إلى مطلع العام الميلادي الجديد لتجنب خلق انطباع بخوض الأحزاب الجديدة سباق تنافسي.

وكان باباجان قال في لقاء تلفزيوني إن حزبه الجديد سيتم تأسيسه مطلع العام القادم.

وأضافت صحيفة جمهوريت في خبرها أن الإجراءات المتعلقة بالشخصيات التي ستشارك في الهيئة التأسيسية للحزب لاتزال متواصلة، بينما يُزعم أن النائب المستقيل عن حزب العدالة والتنمية الحاكم، مصطفى ينر أوغلو، سيكون ضمن الشخصيات المشاركة في حزب باباجان.

على الصعيد الآخر أثيرت أحاديث عن تسبب مقترح نقل نواب إلى حزب داود أوغلو الجديد في انقسامات داخل حزب الخير، حيث ذكرت صحيفة (جمهوريت) أن مجموعة تتألف غالبيتها من شخصيات منفصلة عن حزب الحركة القومية وأعضاء بحزب الخير تساءلت عما إن كان انتقال 20 نائبا برلمانيا إلى حزب داود أوغلو يعد أمرًا ديمقراطيا، بينما أجمعت مجموعة أخرى أن حصول داود أوغلو على واحد في المئة من الأصوات سيعيد تشكيل نظام التحالف بأكمله وسيفتح المجال جزئيا أمام العودة للنظام البرلماني.

هذا ويرى عدد من أعضاء حزب الخير أن دعم داود أوغلو سيضعف الحزب المشكل العام الماضي.

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