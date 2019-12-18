مثل سوريا.. أردوغان وبوتين يتفقان على ليبيا

أنقرة (زمان التركية) – أجرى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اتصالا هاتفيا بنظيره الروسي، فلاديمير بوتن، بحثا خلاله عددا من القضايا الإقليمية وعلى رأسها التطورات في سوريا وليبيا.

وأعلن الكرملين في بيان أنه سيتم تناول تقديم الدعم العسكري إلى ليبيا خلال لقاء بوتين وأردوغان المرتقب في يناير/ كانون الثاني القادم.

ومن المقرر أن يفتتح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مشروع خط الغاز الثاني “السيل التركي” في الثامن من يناير/ كانون الثاني بمدينة إسطنبول والذي سيعمل على نقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر تركيا.

وذكر الناطق باسم الكرملين أن لقاء الرئيسين الشهر المقبل سيبحث قرار تركيا إرسال قوات خاصة ومستشارين ومعدات عسكرية لليبيا، كما أكد أن البلدين على اتصال يومي وثيق في الشأن السوري، والشأن الليبي أيضا بحاجة لنقاشات مشتركة.

وكان الرئيس التركي رجب أردوغان أعلن أن بلاده مستعدة لإرسال قواتها إلى ليبيا، ّإذا طلبت حليفتها في طرابلس حكومة الوفاق الوطني.

ووقع الرئيس التركي مع رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج، الشهر الماضي اتفاقيتين، أحدهما أمنية والأخرى تتعطي الأتراك الإذن بالتنقيب في سواحل البحر المتوسط، وقد أثارت الأخيرة اعتراض دول المتوسط خاصة مصر واليونان وجزيرة قبرص.

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