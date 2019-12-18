والدة طالب عسكري: طلبوا 750 ألف ليرة للإفراج عن إبني

أنقرة (زمان التركية) – كشفت والدة طالب مفصول من الكلية العسكرية ومحكوم عليه بالسجن المؤبد بتهمة المشاركة في محاولة الانقلاب، أن السلطات طلبت منها 750 ألف ليرة تركية من أجل الإفراج عن ابنها.

قالت ملك تشاتين كايا، في تغريدة على تويتر، ووضعت إشارة إلى وزارة العدل: “هل سمعتم أن طلاب الكليات العسكرية المعتقلين لا يزالون داخل السجون منذ 4 أعوام، لأننا لم نتمكن من دفع هذه الأموال؟”.

ودون تفاصيل، كشفت تشاتين كايا أن السلطات طلبت 750 ألف ليرة تركية من أجل الإفراج عن ابنها، وطلبت من شخص آخر 2 مليون و250 ألف ليرة تركية، من أجل الإفراج عن أبنائه المعتقلين.

وكانت ملك تشاتين كايا قالت لوسائل الإعلام والصحف التركية، إنها تعرضت للإهانة والاحتجاز أكثر من مرة، لأنها تدافع عن ابنها المعتقل فرقان تشاتين كايا (19 عامًا).

نشرت تشاتين كايا

يشار إلى أن العشرات من طلاب الكليات العسكرية، الذين لم يتجاوزوا 20 عامًا، وعدد من الجنود، أحضروا من معسكراتهم في ليلة محاولة انقلاب 15 يوليو/ تموز 2016، بعد أن تم خداعهم بأن هناك هجمات إرهابية وأن عليهم التصدي لها، ليتم إلقاء القبض عليهم واعتقالهم لاحقا، بتهمة المشاركة في محاولة انقلاب.

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