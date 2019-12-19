شركة إنشاءات في تركيا تشهر إفلاسها وتسوية إفلاس 3 شركات

أنقرة (زمان التركية) – تتزايد في تركيا الشركات الغارقة في مستنقع الديون خاصة بقطاع الإنشاء الذي يُعرف بـ ”حصن السلطة الحاكمة”.

شركة نورساي للإنشاءات، أحد أضخم شركات الإنشاء في أنقرة، انضمت مؤخرًا إلى قافلة الشركات التي أعلنت إفلاسها.

الدائرة الثامنة لمحكمة أنقرة التجارية قضت بإفلاس الشركة التي اشتهرت بالحصول على العديد من مناقصات الطرق والترسانات.

جدير بالذكر أن شركة نورسوي تأسست عام 1992 وعملت في العديد من المجالات بدءً من قطاع مستلزمات الإنشاء وصولا إلى قطاع النقل.

وعلى الصعيد للمتصل حصلت ثلاث شركات أخرى على قرار تسوية إفلاس من المحكمة التجارية لمدة عام.

وهي شركات را- ما للمنتجات الطبية والعلاج الطبيعي بمدينة إزمير، وأجريكوم للمواد الغذائية بمدينة أفيون كاراحسار، وعطة باي للمعدات بمدينة قونية.

وتتوالى أخبار عن أزمات اقتصادية تضرب الشركات والمصانع الكبرى في تركيا واحدة تلو الأخرى، متأثرة بضعف الليرة أمام العملات الأجنبية.

وخلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري وصل إجمالي الشركات التي طلبت تسوية إفلاس من المحاكم التجارية إلى 2880 شركة. وفي حال استمرار هذا الوضع فإن هذه النسبة سترتفع بنهاية العام.