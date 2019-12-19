نائب معارض: أمن أنقرة يخلع ملابس المعتقلين ويضربهم عرايا

أنقرة (زمان التركية) – كشف عمر فاروق جرجيرلي أوغلو نائب حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، الستار عن واقعة تعذيب جديدة داخل مديرية أمن أنقرة.

عمر فاروق جرجيرلي أوغلو، قال عبر تويتر، إن الموظفين السابقين في وزارة العدل تعرضوا للاعتقال، والتعذيب والضرب المبرح عرايا داخل مديرية أمن أنقرة.

وليست المرة الأولى التي يتم فيها الحديث فيها عن وقائع تعذيب في مديرية أمن أنقرة وخصوصا لموظفين سابقين.

والشهر الماضي ظهرت من جديد أدلة على تعرض 77 من المعتقلين بتهمة الانتماء إلى حركة الخدمة للتعذيب في مديرية أمن أنقرة، بعدما قالت تقارير في يوليو/ تموز الماضي إن 100 دبلوماسي سابق مفصولين من العمل بتهمة الانتماء لحركة الخدمة، تعرضوا للتعذيب في مديرية أمن أنقرة على يد عناصر من جهاز الاستخبارات.

وخلال حالة الطوارئ التي استمرت عامين منذ إعلانها في يوليو/ تموز 2016 عقب الانقلاب، فصل أكثر من 130 ألف موظف مدني وعسكري من عملهم، وتم حبس أكثر من 30 ألف شخص في بتهمة المشاركة في تدبير الانقلاب، بينهم أكبر رقم للصحفيين المعتقلين في العالم والذي يتجاوز 120 صحفيًا، و11 ألف سيدة برفقتهن 700 طفل.

–