وفد دنماركي في شرق الفرات: ندعم تواجد قوات دولية لوقف هجمات تركيا

عين عيسى (زمان التركية)ــ زار وفد دنماركي يترأسه البرلماني البارز سوندر سورين الإدارة الذاتية الكردية في شمال وشرق سوريا، يوم الأربعاء، وأكد دعم بلاده لأكراد سوريا وإدانتهم الهجمات التركية على المنطقة.

سوندر سورين النائب عن كتلة “الحمر الخضر الديمقراطي الدانماركي” قال وفق بيان صادر الخميس عن الإدارة الذاتية “موقف الحكومة الدنماركية كان واضحاً بشأن الغزو التركي للمنطقة وأدانته بشدة وأوقفت تصدير الأسلحة لتركيا”.

وأضاف البرلمان الدنماركي أنهم في البرلمان “طالبوا بإرسال قوات دولية تحت رعاية الأمم المتّحدة لحماية الحدود السوريّة التركية من أي هجمات تركية”.

وحول المشروع الألماني لحماية الحدود وتشكيل قوّة دولية أوضح سوندر سورين: “بأن الحكومة الدنماركية على استعداد لإرسال قوة لهذه المنطقة ولدعم هذا المشروع الألماني إذا كان برعاية الأمم المتحدة وذلك لمنع الهجمات ؛ولإحلال الأمان على الجانبين”.

وطرحت ألمانيا في وقت سابق مشروع إنشاء منطقة أمنية في شمال سوريا تحت إشراف دولي، لكن أنقرة ترفض وتقول إنها لن تقبل أن تكون المنطقة تحت سيطرة دولة غير تركيا.

وأضاف “سورين” بحسب البيان أن حكومة الدنمارك على استعداد:” لتقديم المساعدات للمنطقة لمساعدة المتضررين من العمليات القتالية”.

وشنت تركيا في التاسع من أكتوبر/ تشرين الثاني الماضي، عملية عسكرية أطلقت عليها “نبع السلام”، وقالت إن هدفها إقامنة منطقة آمنة للاجئين السوريين، وأقترح أردوغان أمس الأربعاء في منتدى اللاجئين الدولي الأول بجنيف، تمويل إنشاء المنطقة الآمنة من عائدات النفط في الشمال السوري.

وقالت الإدارة الذاتية الكردية إنه من المقرر أن يلتقي الوفد الدنماركي مع عدد من ممثليها والمنظمات الإنسانية وبعض المؤسسات الأخرى.

–