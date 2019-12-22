خبير: العلاقات الاقتصادية بين تركيا والسعودية تضررت

الرياض (زمان التركية)ــ قال الخبير الاقتصادي السعودي، غسان بادكوك، إن التوترات السياسية أثرت على العلاقات الاقتصادية بين السعودية وتركيا.

بادكوك أشار إلى أنه رغم ذلك لم تتوقف العلاقات الاقتصادية بشكل كامل، وأشار إلى أن “التجارة تتأثر بشكل كبير بالعلاقات السياسية وبشكل سريع، أما الاتفاقات الاقتصادية الموقعة بين الجانبين لا أعتقد أنه يطغى عليها أي تغييرات، نظرا لأن العلاقات السياسية بين الرياض وأنقرة مازالت جارية، ولم يصل الطرفان إلى مرحلة القطيعة”.

أضاف الخبير الاقتصادي، في حوار مع وكالة (سبوتنيك) بشكل عام رأس المال جبان وطبيعي أن تنخفض الاستثمارات المتبادلة بين المملكة العربية السعودية وتركيا من قبل كلا المستثمرين السعوديين في تركيا أو الأتراك في السعودية، على ضوء توتر العلاقات بين الجانبين في الآونة الأخيرة، حيث تتطلع الاستثمارات دائما إلى ظروف سياسية مستقرة.

وأوضح بادكوك، أن الكثيرين يتابعون الخلافات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ودول الاتحاد الأوروبي وبعض دول أمريكا اللاتينية على الجانب الآخر، وبطبيعة الحال تأثرت حجم التبادلات التجارية بين هذه الأطراف والولايات المتحدة وتصاعدت الرسوم، وشاهدنا تأثر الاقتصاد العالمي بشكل سلبي في ضوء التطورات الأخيرة.

وانعكس تدهور العلاقات بين تركيا والسعودية جراء نمط السياسة التصادمي الذي ينهجه الرئيس رجب أردوغان في منطقة الشرق الأوسط على الصادرات التركية إلى المملكة.

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