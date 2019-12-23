السعودية تصدر أحكامًا بالإعدام في قضية مقتل جمال خاشقجي

الرياض (زمان التركية)ــ أصدرت السلطات القضائية السعودية، أحكامًا ابتدائية بالإعدام بحق 5 متهمين في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في تركيا.

كما صدرت قرارات بسجن ثلاثة متهمين آخرين، لمدة تصل إلى 24 عاما، وبلغ عدد الصادر بحقهم أحكام ابتدائية في قضية خاشقجي 11 متهما.

وقتل جمال خاشقجي بقنصلية بلاده في إسطنبول يوم الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول 2018، وأحدثت قضيته ضجة عالمية.

كشف عن الأحكام، النيابة العامة خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، يخص التحقيقات في قضية مقتل الصحفي السعودي خاشقجي.

النيابة العامة السعودية: الحكم بإعدام 5 من المتهمين بقتل جمال خاشقجي النيابة العامة #السعودية: الحكم بإعدام 5 من المتهمين بقتل جمال #خاشقجي Geplaatst door ‎قناة الحدث Al Hadath‎ op Maandag 23 december 2019

وقال المتحدث باسم النيابة العامة السعودية، إن قضية خاشقجي، صدر الحكم فيها على المتهمين خلال الجلسة العاشرة.

وبرأت المحكمة نائب رئيس الاستخبارات العامة السعودية سابقًا أحمد عسيري “لعدم ثبوت تهم عليه”، كما لم توجه تهم إلى المستشار السابق في الديوان الملكي سعود القحطاني ولم بعد التحقيق معه.

وعقب أيام من الإنكار أكدت السعودية مقتل خاشقجي إثر شجار مع سعوديين، وأعلنت التحقيق مع 31 مواطنًا، لكن لا يزال حتى الآن مكان جثة خاشقجي التي أثار اختفائها جدلا مجهولا.

#بيان_النائب_العام بشأن قضية المواطن/ جمال بن أحمد بن حمزة خاشقجي (رحمه الله) pic.twitter.com/RX03fQwlkt — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) December 23, 2019

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