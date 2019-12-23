الليرة التركية تفقد 4% من قيمتها أمام الدولار

أنقرة (زمان التركية) – فقدت الليرة التركية 2 في المئة من قيمتها أمام الدولار، الأسبوع الماضي، متأثرة بالعقوبات الأمريكية على تركيا، وانخفاض سعر الفائدة الحقيقي عقب خفض البنك المركزي لمعدلات الفائدة ليسجل الدولار 5.94 ليرة.

وخلال شهر واحد فقدت الليرة التركية 4 في المئة من قيمتها أمام الدولار، حيث تزامنت الزيادة العنيفة في مؤشر العملات الأجنبية مؤخرا مع اجراءات البنك المركزي والهيئة الرقابية والتنسيقية البنكية.

وأعلنت الهيئة الرقابية والتنسيقية البنكية تقليل الحد الأقصى لبعض تعاملات العملات الأجنبية، بينما أعلن البنك المركزي مناقصة لليرة مقابل العملات الأجنبية في سوق المبادلة لأول مرة منذ أغسطس الماضي.

وكان الدولار قد اختتم تعاملات الأسبوع الماضي عند مستوى 5.81 ليرة، وفي يوم الجمعة الماضي الذي شهد لاحقا توقيع الرئيس ترامب على عقوبات ضد تركيا، اختتم الدولار التعاملات عند مستوى 5.9430 ليرة بعدما ارتفع إلى 5.9450 ليرة.

هذا ويرى المحللون أن تراجع جاذبية الودائع بالليرة تزامنا مع انخفاض سعر الفائدة الحقيقي عقب خفض المركزي لمعدلات الفائدة بنسبة بلغت 12 نقطة خلال اجتماعاته الأربعة الأخيرة وطلب الأفراد على الدولار بجانب إجراءات المؤسسات النابعة من سداد الديون كان لها تأثير في ارتفاع مؤشر العملات الأجنبية أمام الليرة.

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