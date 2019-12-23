تركيا.. مزارع يعثر على نيزك في حقله

أنقرة (زمان التركية) – عثر مزارع في تركيا على نيزك يزن 68 كيلوجرام أثناء إزالته الصخور من حقله بمدينة شوروم، ليصبح بهذا ثالث أكبر نيزك جوي يكتشف في البلاد.

وعثر موتلو يلماز المقيم في قرية جردك كايا التابعة لبلدة ألاجا بمدنية شوروم على نيزك في حقل الحُمص الخاص به في أبريل/ نيسان الماضي.

وكان يلماز يرغب في إزالة الصخر من حقله لعدم الإضرار بمحصوله تزامنا مع موسم الحصاد غير أنه طلب العون من صديقه روضة أردوغان عندما عجز عن إتمام هذا بنفسه.

وذكرت وكالة أنباء إخلاص التركية أن الصديقين أزالا الصخر بصعوبة ووضعاه جانبا، ولاحقا نقل الصديقان أحد الصخور إلى المنزل في القرية بعدما لفت شكله ووزنه الثقيل انتباههما.

وفيما بعد تواصل روضة أردوعان مع شقيقه الأكبر جودت أردوغان المقيم في الولايات المتحدة وأبلغه بشأن الصخر. وعلى خلفية هذا طلب جودت من شقيقه أن يرسل له عينة من الصخر إلى الولايات المتحدة كي يتم تحليلها.

الصخرة التي تزن 68 كيلوجرام تم فحصها في وكالة ناسا الأمريكية وجامعة أوكلا ثم سجلت كثالث أكبر نيزك جوي يسقط على تركيا.

إرسال عينة إلى ناسا

وروي يلماز، أحداث الواقعة، قائلا: “كان يوجد بضعة صخور كبيرة على سطح الحقل. قمت بجمعهم ووضعهم جنبا، لكنني عجزت عن حمل هذا الصخر في المرحلة الأولى. ولاحقا أبلغت رفيقي فقدم وفحصنا الصخر معا. حاولنا تحطيمه لكن لم يفلح الأمر، فقمنا بحمله إلى القرية. عندما عجزنا في البداية عن تحريك الصخر من موقعه شعرنا بالريبة من كتلته ووزنه. وتوصلنا إلى احتمالية كونه نيزك جوي. تواصلنا مع جودت أردوغان المقيم في الولايات المتحدة. وطلبت وكالة ناسا عينة من الصخر، فأرسلناها إليهم. وأكدت الفحوصات التي أجريت كون الصخر نيزك جوي. يبدو الأمر وكأننا زرعنا حمص فحصدنا نيزك”.

هذا وزعم يلماز أنه يوجود نحو 18 نيزك بحوزة مزارعين لكن لا أحد يهتم بهم، قائلا: “بإمكان الدولة أخذهم وعرضهم في متحف. أمر كهذا سيكون جيدا جدا. الجميع يمتلكون نيازك، فهناك شخص يمتلك نيزك بحجم 152 كيلوجرام. ماذا سيفعل به؟ إن تم إنشاء متحف للنيازك سنمنحه النيازك التي نمتلكها كي لا تغادر بلدنا”.

–