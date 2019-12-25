أردوغان في تونس بشكل مفاجئ وليبيا محور الزيارة

قرطاج (زمان التركية) – استقبلت تونس اليوم الأربعاء الرئيس التركي رجب أردوغان، في زيارة غير معلنة، هي الأولى منذ تولى الرئيس التونسي قيس سعد.

ويبدو أن تطورات الأوضاع في المتوسط والرغبة التركية في التدخل العسكري في ليبيا الجار القريب لتونس، ستكون محور زيارة أردوغان للرئيس الجديد.

ويرافق أردوغان بالزيارة التي لم تكشف عنها تونس مسبقًا، وزيري الخارجية مولود جاويش أوغلو، والدفاع خلوصي أكار، وكذلك رئيس جهاز الاستخبارات هاكان فيدان، ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة فخر الدين ألطون، والناطقباسم الرئاسة ابراهيم قالن.

ونقل موقع “العربية” عن مصادر ليبية، أن وفدا رفيع المستوى من حكومة الوفاق يعتقد على رأسه فايز السراج وصل تونس على متن طائرة خاصة بعد بعد وصول أردوغان مباشرة.

أردوغان، تطرق خلال لقائه الرئيس قيس سعيد إلى الوضع في ليبيا، وقال إن أنقرة، ستقدم الداعم اللازم إلى حكومة الوفاق “إذا مرر البرلمان قرار تقديم الدعم العسكري إلى ليبيا”.

وكان أردوغان وقع في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي مع فائز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني المسيطرة على طرابلس اتفاقيتين، إحداهما لترسيم الحدود في البحر المتوسط والأخرى تختص بالتعاون العسكري.

–