“أطفال النار” يحرقون الغابات في طرابزون شمال تركيا

أنقرة (زمان التركية) – أعلنت مجموعة “مبادرة أطفال النار” المنتمية لحزب العمال الكردستاني تبنيها للحرائق التي اندلعت على مدار يومين في 22 نقطة بمدينة طرابزون شمال تركيا.

وأصدرت مجموعة “أطفال النار” بيانا أعلنت خلاله مسؤوليتها عن الحرائق، وأشارت إلى احتراق 10 منازل زاعمة تقدم الحرائق صوب المنازل الجبلية.

آخر تطورات الحرائق

وكانت مدن طرابزون وأرتفين وجيراسون وأوردو المطلين على البحر الأسود في شمال تركيا، قد شهدت اندلاع حرائق في 69 منطقة مختلفة مساء أول أمس الاثنين.

مدينة طرابزون شهدت مساء أمس الثلاثاء أيضًا، حرائق في 5 أحياء تابعة لمدينة طرابزون، بالإضافة إلى قريتين تابعتين لمدينة ريزا.

الحرائق شهدت انتشارًا واسعًا بسبب شدة الرياح في المنطقة، مما أدى إلى تدخل فرق الإطفاء، وفرق الدعم من مديرية الغابات في مدينة طرابزون، وكذلك مديرية الكوارث والطوارئ.

ولاتزال الحرائق مستمرة في عدة مناطق في طرابزون.

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