تركيا.. الحكومة تتأخر 6 أشهر في الإعلان عن نسبة دعم الطالب الجامعي

أنقرة (زمان التركية) – كشفت الحكومة التركية عن نسبة الدعم الحكومي للتعليم العالي بعد انقضاء ثلاثة أشهر عن انطلاق العام الدراسي الجامعي.

ومع أول عام لتطبيق نظام الحكم الرئاسي في تركيا، تم الكشف عن نسبة دعم الرسوم الجامعية التي تتكفل بها السلطات لكل طالب بمرحلة التعليم العالي متأخرً جدا فيما يشير إلى تنامي البيروقراطية على عكس ما كان يدعيه حزب العدالة والتنمية الحاكم، حيث مع أن القرار دخل حيز التنفيذ اعتبارا من يونيو/ حزيران الماضي إلا أنه نشر أمس بعد مرور ستة أشهر على صدوره.

وأوضح القرار المشار إليه أن الرسوم الجامعية التي ستتكفل بها السلطات سيتم سدادها بزيادة تدريجية بنسبة 20 في المئة

وأدنى مبلغ للالتحاق بالتعليم الابتدائي والثانوي والتعليم عن بعد كان 190 ليرة تركية وأعلى مبلغ للرسوم الدراسية هو ألفين ليرة تركية، وفي مؤسسات التعليم العالي، ظلت رسوم التعليم عن بعد والتعليم المسائي دون تغيير عن بالعام الماضي.

هذا وسجلت كليات الآداب وكلية العلوم الشريعة أقل نسبة دعم سيتم سدادها للجامعات، حيث بلغت قيمة الدعم 284 ليرة في كلية الأداب التي تبلغ رسومها السنوية 1923 ليرة وكلية الشريعة التي تبلغ رسومها السنوية ألفين و53 ليرة. وبلغت هذه النسبة 591 ليرة في كلية الطب التي تشهد أعلى رسوم جامعية بقيمة تصل إلى 15 ألف و544 ليرة.

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