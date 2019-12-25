صحيفة روسية: تركيا تحتضن 3 “إرهابيين” تبحث عنهم روسيا

موسكو (زمان التركية) – بالرغم من التقارب الروسي التركي في الفترة الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بالملف السوري، إلا أن كلا منهما يدعم فصيلًا مختلفًا سواء في الحرب المشتعلة في سوريا أو في ليبيا.

الصحف ووسائل الإعلام الروسية تتحدث دائمًا عن وجود خلافات بين أنقرة وموسكو؛ وقالت صحيفة “İzvestia” الروسية: “تركيا تحتضن 3 إرهابيين تبحث عنهم روسيا”.

الصحيفة الروسية أوضحت أن “اثنين من الإرهابيين” الثلاثة “Rustem Kasapov” و”İlnur Zagidullin” ضمن قائمة المطلوبين دوليًا، أما الثالث “Rafeal Mingaleyev” فتبحث عنه أجهزة الاستخبارات الروسية.

وأشارت إلى أن “الإرهابي الثالث” يعمل حاليًا في قطاع الإنشاءات في قرية عثمانية التابعة لمدينة أسكي شهير أما “Zagidullin” فيعمل في مجال الوساطة والتربية الحيوانية، أما الثالث “Kasapov” فيقيم بالقرب من الأخير.

الصحيفة وجهت اتهامات خطيرة لجهاز الاستخبارات التركية حول علاقته بعناصر تنظيم داعش وعدد من التنظيمات الإرهابية الأخرى.

الكاتب الصحافي التركي، كريم خاص، المقيم في العاصمة الروسية موسكو، نشر رابط الخبر عبر تويتر، قائلا إن صحفيين روس عثروا على ثلاثة إرهابيين من أصول تاتارية، تبحث عنهم موسكو بتهمة المشاركة في العديد من الهجمات الإرهابية في روسيا وأفغانستان وسوريا.

–