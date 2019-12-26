إصابات ووفيات جراء انفجار منجم في تركيا

زونجولداك (زمان التركية) – شهدت بلدة جاليك بمدينة زونجولداك شمال تركيا، انفجارًا في أحد المناجم غير المرخصة، أسفر عن وفاة عاملين، وإصابة عامل آخر.

الانفجار وقع أمس الأربعاء، في منطقة غابات تابعة لبلدة جاليك، وسارع أهالي المنطقة بإبلاغ السلطات بعد مشاهدة الدخان يتصاعد في المنطقة.

على الفور هرعت فرق من هيئة المناجم التركية، وهيئة الكوارث والطوارئ، وقوات الشرطة، وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادثة.

تمكنت قوات الأمن من إنقاذ العامل “بحري ياني آي”، بعد تعرضه لإصابات بالغة نتيجة الحريق، وتم نقله إلى مستشفى أتاتورك الحكومي.

كما تمكنت فرق الإنقاذ من استخراج جثمان “أردم كوركماز”،و”أوغور كوركماز”.

المنجم كان قد صدر قرار بغلقه الشهر الماضي، إلا أن مالكه قرر إعادة فتحه مرة أخرى دون الحصول على التصاريح اللازمة.

كشفت بيانات مجلس سلامة العمال وأمن العمل (İSİG) أن عدد العاملين المتوفين بسبب حوادث العمل في تركيا لا يزال مرتفعًا، وبلغ عدد العمال المتوفين خلال الأشهر الإحدى عشر الأولى من العام الجاري 1606 عاملا.

وبسبب معدلات البطالة المرتعة يقبل العمال الاشتغال في وظائف لا تتوفر بها أدني معدلات السلامة المهنية.