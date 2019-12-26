26 ديسمبر 2019

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الأتراك يستقبلون 2020 بديون للبنوك تبلغ 584 مليار ليرة

التاريخ:
فى :آخر الأخبار, تركيا
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الأتراك يستقبلون 2020 بديون للبنوك تبلغ 584 مليار ليرة
gazeteciler

أنقرة (زمان التركية) – سجلت ديون المواطنين في تركيا للبنوك والمؤسسات المالية، جراء القروض والشيكات والسحب من البطاقات الائتمانية بدون رصيد، رقمًا قياسيًا بعدما وصلت إلى 583.6 مليار ليرة تركية، فيما تم اتخاذ إجراءات القانونية ضد نحو 21 مليون مواطن بسبب التعثر في سداد الديون.

حزب الشعب الجمهوري المعارض، أعد تقريرًا حول الأزمة الاقتصادية وتفاقم التضخم وأثره على المواطنين، مشيرًا إلى نحو 20 مليون و662 ألف مواطن اتخذت ضدهم الإجراءات القانونية بسبب التعثر في سداد الديون.

التقرير أوضح أن هناك زيادة في الديون المتعثرة بنحو 52.6 مليار ليرة تركية، اعتبارًا من 18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، ليصل إجمالي الديون المتعثرة التي لم تدفع في أجلها إلى 146.3 مليار ليرة.

وكشف التقرير أن عدد الشيكات بدون رصيد في الأشهر الإحدى عشر الأولى من العام الجاري، بلغت 506 ألف شيك، بقيمة بلغت 25.3 مليار ليرة تركية، مشيرًا إلى صدور قرارات بمنع 73 ألف و228 مواطنًا من إصدار شيكات بسبب المديونيات، بزيادة بلغت 88.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

kanun
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