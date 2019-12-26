تركيا الأولى عالميًا في استخدام “التواصل الاجتماعي” وانستجرام نسائي بامتياز

أنقرة (زمان التركية) – احتلت تركيا المرتبة الأولى عالميًا في معدلات استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وفقا لدراسة مستخدمي الهاتف المحمول حول العالم لعام 2019 التي أجرتها مؤسسة “ديلويت” أكبر مقدمي الخدمات المهنية في العالم.

وتحتل وسائل التواصل الاجتماعي مكانة مهمة في الحياة اليومية في تركيا التي تزايد فيها عدد مستخدمي الهواتف الذكية بسرعة ويمتلك فيها 9 من كل 10 أشخاص هواتف ذكية.

وجاءت تركيا في صدارة أكثر الدول استخدام لوسائل التواصل الاجتماعي، بحسب دراسة مستخدمي الهاتف المحمول حول العالم لعام 2019 التي أجرتها ” ديلويت”.

شملت الدراسة 44 ألف و150 شخص من 28 دولة، حيث تصدرت تطبيقات وواتس آب وفيسبوك ماسنجر وانستجرام قائمة أكثر التطبيقات استخداما تلتها تطبيقات الأخبار والألعاب.

وجاءت تركيا في المرتبة الأولى عالميا في معدلات استخدام تويتر وانستجرام بنسبة بلغت ضعف معدلات أوروبا.

وعند تحليل استخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي من حيث جنس المستخدمين فإن النساء كن أكثر استخداما لتطبيقات انستجرام وسناب شات وتيك توك.

وتجاوزت معدلات استخدام النساء لتطبيق سناب شات معدلات استخدام الذكور للتطبيق عينه بنحو 14 نقطة، بينما تجاوزت معدلات استخدام النساء لتطبيقي انستجرام وتيك توك معدلات استخدام الذكور للتطبيقين عينهما بنحو 12 نقطة.

وتجاوزت معدلات الذكور معدلات استخدام النساء لتطبيق تويتر ومنصات التعارف.

تصدرت تركيا أيضا مجال ألعاب الهواتف المحمولة، حيث كشفت الدراسة أن شخص من بين كل شخصين – وهو ما يعادل 55 في المئة من المشاركين في الدراسة – يفضلون الهواتف المحمولة من أجل الألعاب.

وسجلت الفئة العمرية بين 35 و44 عاما أعلى معدلات استخدام الهواتف المحمولة من أجل الألعاب، حيث أوضحت الدراسة أن نحو 20 في المئة من المشاركين يباشرون اللعب فور استيقاظهم.

وارتفعت نسبة من يلعبون الألعاب داخل المواصلات إلى 28 في المئة.

هذا وتصدرت الهواتف الذكية كل الفئات العمرية في كل المجالات باستثناء التلفاز، حيث أوضح 80 في المئة من المشاركين في الدراسة أنهم يشاهدون التلفاز.

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