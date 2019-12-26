تركيا.. مصرع 7 وإنقاذ 64 بانقلاب قارب لاجئين في بحيرة وان

أنقرة (زمان التركية) – أعلنت ولاية بيتليس أن 7 أشخاص لقوا مصرعهم نتيجة انقلاب قارب على متنه لاجئين غير شرعيين في بحيرة وان شرق تركيا، بينما تم إنقاذ 64 آخرين.

وهرعت فرق الإنقاذ التركية إلى بحيرة وان أكبر بحيرة في تركيا إثر انقلاب القارب، وأسفرت أعمال البحث الأولية عن العثور على خمسة جثامين.

وقالت ولاية بدليس في بيانها إن القارب كان يحمل على متنه مهاجرين غير شرعيين من باكستان وأفغانستان وبنجلاديش وانقلب في منطقة على ساحل بحيرة وان بين قريتي كارشي كايا وأريك باغي التابعة لبلدة عادل جفاز في الفترة بين الثانية والنصف والثالثة من صباح اليوم.

وأشار البيان إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى سبعة نتيجة لوفاة شخصين داخل مستشفى عادل جفاز التي تم نقلهم إليها.

وأضاف البيان أنه تم نقل الـ 64 الذين تم إنقاذهم إلى مستشفيات في بلدات أهلات وتافتان ومركز بلدة عادل جافا لتلبية احتياجاتهم من الرعاية والإيواء وإتمام الإجراءات الرسمية مفيدا أن فرق إدارة الكوارث والطوارئ وقوات الدرك وفرق الغوص تواصل أعمال البحث والإنقاذ بالمنطقة.

هذا وأشار البيان إلى بدء تحقيقات إدارية وقضائية بشأن الواقعة.

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