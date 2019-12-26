صحفي: باباجان يستعد للرد على اتهامات أردوغان

إسطنبول (زمان التركية) – قال صحفي تركي إن نائب رئيس الوزراء الأسبق، علي باباجان، سيعلن الموعد النهائي لتأسيس حزبه الجديد قبل نهاية العام الجاري.

وكان رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو أعلن في 13 ديسمبر/ كانون الأول الجاري تأسيس حزبه السياسي الجديد “المستقبل” فيما كيف علي باباجان كشف في حوار تلفزيوني أنه سيعلن عن حزبه الجديد مطلع العام المقبل.

الصحفي أزميل أكارسو شيليك قال نقلا عن مقربين من باباجان إنه سيفصح عن موعد تدشين حزبه السياسي الجديد قبل عيد الميلاد، ونقل الصحفي التركي أيضا عنهم أن باباجان سيرد على اتهامات الرئيس رجب أردوغان، له ولرئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو بالاحتيال على بنك خلق فيما يخص جامعة إسطنبول شهير.

وصدر قرار من بنك خلق بالحجز على أصول وممتلكات جامعة إسطنبول شهير الأهلية التابعة لوقف العلم والفنون الذي أسسه أحمد داود أوغلو، ومن المقرر نقل تبعيتها إلى جامعة مرمرة.

وتقول تقارير إن استهداف، جامعة أسطنبول شهير جاء عقابًا لداود أوغلو على مساعيه لتأسيس حزب سياسي جديد بعد انشقاقه عن حزب العدالة والتنمية الحاكم.

الأزمة بدأت بين الجامعة وبنك “خلق” الحكومي، بعدها تدخل الرئيس أردوغان، ليأخذ الأمر منحى سياسيا حيث اتهم أردوغان حليفاه السابقين داود أوغلو وعلي باباجان وآخرين بالاحتيال على بنك خلق، الأمر الذي دفع داود أوغلو رئيس حزب المستقبل للمطالبة بالتحقيق في مصادر ثروات المسئولين الأتراك وعلى رأسهم أردوغان، في اتهام صريح للرئيس بالتربح والفساد.

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