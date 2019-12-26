مع الإعلان عن أول سيارة تركية.. إفلاس شركة الحافلات الوطنية

أنقرة (زمان التركية) –تزامنًا مع إعلان الرئيس رجب أردوغان عن اقتراب إنتاج أول سيارة تركية محلية الصنع، وما صحبه من دعاية إعلامية كبيرة، أعلنت الشركة المحلية لإنتاج الحافلات أنها على وشك الإفلاس.

شركة “Temsa” التركية لتصنيع الحافلات والباصات والشاحنات الخفيفة في أضنة، التي تأسست عام 1968، وتصدر إنتاجها إلى 46 دولة حول العالم، تقدمت بطلب للسلطات التركية لإعادة هيكلة ديونها المتراكمة.

أوضحت الشركة في بيان أنها تقدمت بطلب المحكمة الاقتصادية، لإعادة هيكلة مديونياتها، وحصلت على مهلة لإعادة جدولة مديونياتها.

الشركة تأسست عام 1968، وتمتلك مصنعًا في مدينة أضنة جنوب تركيا على مساحة 555 ألف متر مربع، وتنتج 11 ألف و250 حافلة نقل ركاب سنويًا للسوق المحلي والتصدير، مزودة بمحركات شركات عالمية.

تنتج الشركة حافلات نقل ركاب للسوق المحلي تحمل العلامة التجارية “Avenue”، بينما تنتج حافلات “TS45″ و”TS30″ و”TS35” للسوق الأمريكي، وحافلات “Avenue” و”LD” و”Midi Coach” للسوق الأوروبي، بالإضافة إلى التصدير لعدد من أسواق وسط آسيا.

والرئيس أردوغان، قال عقب وصوله من قمة كوالالمبور إن موعد عرض السيارة التركية المحلية الصنع بالكامل، سيكون “الجمعة المقبل” أي غدا 27 كانون الأول/ديسمبر الجاري.

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