تحذير من انتشار الجرب في إسطنبول بشكل واسع

إسطنبول (زمان التركية) – أكدت تنسيقية غرف المهن الصحية في إسطنبول، أن هناك زيادة كبيرة في وقائع الإصابة بمرض الجرب في مدينة إسطنبول، داعية أهالي المدينة لتوخي الحذر.

تنسيقية المهن الصحية التي تضم غرفة أطباء إسطنبول، وغرفة الصيادلة، وغرفة الأطباء البيطريين، وغرفة أطباء الأسنان، أكدت أن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعًا كبيرًا في عدد الإصابات بمرض الجرب في مدينة إسطنبول، مقارنة بالمدن الأخرى.

التنسيقية نشرت بيانًا كتابيًا، لتحذير أهالي إسطنبول من اتساع دائرة الإصابة بالمرض، مشيرة إلى أنه يزداد انتشارًا في فصل الشتاء ويمكن انتقاله من شخص لآخر.

وحذر البيان من أن المرض يمكنه الانتقال من خلال الملامسة باليد أو استخدام السرير نفسه خلال مدة تتراوح بين 15-20 دقيقة، موضحة أن أعراض الإصابة بالمرض تظهر خلال 3-6 أسابيع بعد الإصابة به.

وكانت وزارة الصحة التركية حذرت في 16 ديسمبر/ كانون الأول الجاري من انتشار مرض “الجرب” في عدد من المدن التركية، ودعت المواطنين في حالة ظهور أعراض المرض عليهم إلى التوجه للمستشفيات على الفور.

من جهة أخرى حذر الصيادلة الأتراك من عدم توافر الأدوية الخاصة بعلاج مرض الجرب. بينما أوضحت وزارة الصحة أن هناك 368 ألف عبوة دواء لعلاج مرض الجرب في عموم المحافظات التركية.

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