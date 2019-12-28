فيديو.. القذافي يحذر شعبه من الغزو التركي

طرابلس (زمان التركية)ــ انتشر مقطع قديم للزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، يحذر من تكرار “الغزو التركي”، ويأتي ذلك تزامنا مع إعلان أنقرة أنها ستلبي طلب حكومة الوفاق الليبية في طرابلس لتقديم الدعم العسكري وإرسال قوات إلى ليبيا.

وقال القذافي في الفيديو الذي انتشر بكثافة على منصات التواصل الاجتماعي، إنه “في عام 1912 سلمتنا تركيا إلى إيطاليا”، وقال القذافي إن تركيا باعت ليبيا للإيطاليين في مقابل جزيرة في بحر إيجه.

ماذا قال معمر القذافي عن تركيا وكأنه يقراء التاريخ…….🧐 pic.twitter.com/ccZZkANk5Y — عبدالله العنزي العالمي💛💙 (@2abc6abc) December 27, 2019

وكانت وزارة الدفاع التركية، قالت أمس إنها على استعداد لإرسال قوات إلى ليبيا حال وصول الأوامر، في حين أكد مبعوث تركيا إلى ليبيا، أمر الله إيشلار، أن أنقرة على استعداد لإقامة قاعدة عسكرية في طرابلس على إذا طلب منها ذلك.

وكان الرئيس التركي رجب أردوغان أكد الأسبوع الماضي أنه سيتم الاستجابة للطلب الليبي بالدعم “برا وبحرا وجوا”، عقب تصديق البرلمان على مذكرة التدخل العسكري خلال جلسات الأسبوع المقبل.

من جهة أخرى كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان أن تركيا تجند مسلحين موالين لها في شمال سوريا لإرسالهم إلى ليبيا، لدعم حكومة فائز السراج، وقالت تقارير إن الاختيار وقع على العرقية التركمانية السورية لنقلهم إلى طرابلس.

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