28 ديسمبر 2019

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مصاريف قصر أردوغان لمدة 23 ثانية تعادل الحد الأدنى للأجور

التاريخ:
فى :آخر الأخبار, اقتصاد
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مصاريف قصر أردوغان لمدة 23 ثانية تعادل الحد الأدنى للأجور
gazeteciler

أنقرة (زمان التركية) – وجه حزب الشعب الجمهوري (CHP) انتقادات لاذعة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد أن وصف إعادة تحديد الحد الأدنى للأجور بـ”ألفين و324 ليرة” في عام 2020 بـ”لفتة طيبة” منه.

فقد أعلن حزب الشعب الجمهوري عن الإحصائيات الخاصة بالحد الأدنى للأجور لعام 2020 وتكاليف قصر الرئاسة قائلاً: “إن لفتة أردوغان موجهة إلى أصحاب العمل لا العمال”.

وانتقد نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزجور أوزيل التصريحات التي قال فيها الرئيس أردوغان “إن العمال سيحظون بلفتتنا”، وذلك فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور الجديد.

وفي إطار تعليقه على تصريحات أردوغان التي زعم فيها أنه اتخذ موقفا مع الشعب لا مع أصحاب رأس المال، قال أوزيل: “الحقيقة أننا رأينا أمس أن قرار أردوغان لم يكن في صالح العمال بل كان لصالح أصحاب رأس المال، في إشارة منه إلى توقف الحد الأدنى للأجور عند ألفين و324 ليرة فقط في العام الجديد.

وعقد أوزيل مقارنة بين تكاليف القصر الرئاسي والحد الأدنى من الأجرة التي يحصل عليها العمال في تركيا قائلاً: “تكلفة قصر أردوغان لمدة 23 ثانية تعادل الحد الأدنى للأجور”.

 

 

kanun
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