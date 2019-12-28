ويكيبيديا تعود إلى تركيا بعد عامين ونصف من الحظر

أنقرة (زمان التركية) – تستعد الموسوعة الحرة “ويكيبيديا” للعودة مرة أخرى، إلى تركيا، بعد حجب استمر عامين ونصف من قبل حكومة حزب العدالة والتنمية، بعد أن قضت المحكمة الدستورية بأن حظر الموقع يعتبر انتهاكًا للحقوق.

المحكمة الدستورية التركية أصدرت قرارًا بأن حجب الموقع عن المستخدمين في تركيا يعتبر انتهاكًا للحقوق؛ بينما تنتظر هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وصول قرار المحكمة لرفع الموقع من قائمة الحجب.

يشار إلى أن حكومة حزب العدالة والتنمية أصدرت قرارًا بحجب الموقع وحظره في تركيا اعتبارًا من 29 أبريل/ نيسان 2017، ضمن جملة القرارات التعسفية التي اتخذت عقب انقلاب عام 2016.

وفي أبريل/ نيسان 2019، تقدمت مؤسسة “ويكيميديا”، المسؤولة عن الموسوعة بشكوى أمام محكمة حقوق الإنسان الأوروبية بسبب انتهاك حرية التعبير من خلال حظر الموقع.

وسبب حظر الدخول إلى الموسوعة الإلكترونية ويكيبيديا هو بعض المقالات التي نشرت تحت عنوان “التدخل الأجنبي في الحرب الأهلية في سوريا” و”الإرهاب المدعوم من الدولة”، وقالت هيئة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن حظر الموسوعة الإلكترونية “ثبتت من الأبحاث التي تم إجراؤها أن موسوعة ويكبيديا تّقدم معلومات خاطئة بهدف تضليل الرأي العام”.

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