أثرياء تركيا بين الحاصلين على جنسية مالطا

أنقرة (زمان التركية) – أعلنت مالطا منح الجنسية إلى 78 مواطنًا تركيًّا خلال 2018، بينهم عدد من الأثرياء الأتراك

ويواصل أثرياء تركيا الانتفاع من برنامج “الجنسية عبر الاستثمار” الذي تقدمه الحكومة المالطية ويمنح الجنسية إلى عدد معين من المستثمرين الأجانب سنويا.

وفي عام 2017 كانت عائلة سابانجي وهي من بين أغنى 100 عائلة في إسطنبول من بين الحاصلين على الجنسية المالطية باستثمار عقاري بلغ 650 ألف يورو على الأقل ( ما يعادل 4.3 ملايين ليرة).

ومؤخرا أعلنت الحكومة المالطية قائمة من حصلوا على جنسيتها خلال العام الماضي، حيث ذكرت صحيفة (جمهوريت) التركية أن الحكومة المالطية نشرت في 27 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، قائمة بأسماء من حصلوا على جنسيتها في عام 2018 بالصحيفة الرسمية الصادرة.

وضمت القائمة أمنية سابانجي كاميشلي، نائب رئيس مجلس إدارة أنس هولدنج، وجاءت عائشة بنسل، عضو مجلس إدارة مجموعة جلوبال هولدنج، وملتم بركر، نجلة الراحلة فائزة بركر، وهى أحد الشركاء المؤسسين لمجموعة تكفان هولدنج، ضمن قائمة من حصلوا على الجنسية.

وفي السياق، حذر زعيم حزب السعادة التركي، تمل كرم الله أوغلو، من أن تركيا تشهد هجرة كبيرة للعقول الشابة، مشيرا إلى ارتفاع عدد الأتراك الذين غادروا بلدهم بنحو 63 في المئة، مرجعًا السبب في أن الحكومة التركية بدلا من إيجاد حلول واقعية، تخلق انطباع مخادع، حول حل أزمة الاقتصاد في البلاد، بينما “الحقائق بادية للجميع رغم محاولتهم التحكم في الانطباع العام بقدر المستطاع”. حسب قوله.

وضمت قائمة هذا العام أفرادا من عائلة كارامانجي أيضًا، وفيما يلي سرد أسماء بعض الأثرياء الأتراك الذين تضمنتهم القائمة:

آسيا دورو أكين

عليشان ساغلام

علي ألبان بكجوز

أيجا أران كومجو أوغلو

أيضن شامليبال

أينور كوتال

آسيا بينار توبجو أوغلو

عائشة جول بنسال

عائشة جول شامليبال

باريش شاكا

باشاك كارسليجيل

بلجين شرباتجي

بولوت زنجير

بوراك شلبي

بوراك دومبول

جان جوندوغدو

جانان جوندوغدو

جانسو اتشيك

جيهون جنزيركيران

دنيز يلديز

دنيز ديفريك

دينا توبوش متولي

أيجو أكين

إبرو بويوك بيراك

أجا شامليبال

أجا كيليت

أجا نور كومجو أوغلو

ألا بجوم كومجو أوغلو

أمينة قمشلي

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