حزب أردوغان يستعجل البرلمان لتفويض إرسال قوات إلى ليبيا

أنقرة (زمان التركية)ـ من المنتظر أن يسرع حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا مناقشة تفويض إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، استجابة لطلب حكومة الوفاق الوطني في طرابلس، مع تزايد الاشتباكات حول العاصمة.

وكالة (الأناضول) الرسمية قالت إن الموعد السابق الذي حدده الرئيس رجب طيب أردوغان يومي 8 و9 يناير/ كانون الثاني، لمناقشة التفويض، قد يتم تبكيره إلى الخميس 2 من الشهر ذاته، وفق مصادر من الحزب الحاكم.

الوكالة أشارت إلى أن “الخطوات المتسارعة” بالبرلمان تأتي في ضوء استنجاد حكومة الوفاق في طرابلس وطلبها رسميًا الدعم العسكري من تركيا، إضافة إلى التطورات العسكرية في ليبيا.

وقالت المصادر للأناضول إن مُذكرة التفويض قد تُقدم إلى رئاسة البرلمان التركي يوم الاثنين المقبل، من المُحتمل مناقشتها الخميس، وأن البرلمانيون تم إبلاغهم بذلك، رُغم أن البرلمان كان دخل في عطلة حتى 7 يناير/كانون الثاني، بعد مناقشة الموازنة العامة للدولة.

وأعلن رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كيليتشدار أوغلو، رفضه إرسال قوات تركية إلى ليبيا، موضحا أن نواب حزبه سيقفون ضد تمرير مذكرة إرسال قوات تركية إلى ليبيا.

وكان الرئيس أردوغان قال الخميس الماضي إنه يتوقع تفويض البرلمان في 8 أو9 من الشهر المقبل لإرسال قوات إلى ليبيا.

يأتى هذا فيما انتقد رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي اعتزام تركيا إرسال قوات مسلحة إلى ليبيا، داعيًا أنقرة لتجنب الدخول في مواجهات عسكرية في ليبيا، محذرا من اتخاذ إجراء من شأنه زيادة التوترات العسكرية في ليبيا.

وأكد كونتي أن روما تدعم التوصل لحل سياسي للأزمة الليبية، وأنه يواصل مساعيه الدبلوماسية للوصول إلى هذا الهدف، مشيرًا إلى أنه أجرى اتصالات هاتفية مع كل من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في الأيام الأخيرة.

وأوضح أنه دعا الرئيس التركي أردوغان للتفكير جيدًا، قائلًا: “مثل هذا التدخل لن يكون مساعدًا لتحقيق التوازن بين القوات المتصارعة، وإنما ستندلع توترات غير معقولة”.

حظر جوي

ولمح جوزيبي كونتي إلى أنه من المحتمل فرض حظر جوي فوق ليبيا، قائلًا: “يجب أن يمر الحل السياسي من وقف إطلاق النار. يجب أن تخدم جميع الخيارات بكافة أنواعها التي سيتم النظر إليها، مثل فرض حظر جوي فوق ليبيا، هذا هو الغرض (وقف إطلاق النار)”.

من جهة أخرى عزز الجيش التونسي تواجده على الحدودمع ليبيا، تحسباً لأي طارئ بسبب التطورات الميدانية في ليبيا.

وتستمر المعارك على تخوم العاصمة الليبية طرابلس، بين الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، وقوات حكومة السراج.

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