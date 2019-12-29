زعيم المعارضة رافضًا معركة ليبيا: أردوغان يرضي الإخوان المسلمين

أنقرة (زمان التركية) – أعلن رئيس حزب الشعب الجمهوري وزعيم المعارضة كمال كيليتشدار أوغلو، رفضه إرسال قوات تركية إلى ليبيا، موضحا أن نواب حزبه سيقفون ضد تمرير مذكىة إرسال قوات تركية إلى ليبيا.

كيليتشدار أوغلو واجه انتقادت لحكومة الرئيس رجب أردوغان، وقال: “هذه السياسات الخارجية ستجلب لتركيا الضرر وليس النفع. كل من لديه ضمير يجب أن يرى ذلك”.

وأوضح أيضًا أنه يعارض أن تقوم القوات المسلحة التركية بأي مهام على الأراض الليبية، مشيرًا إلى أن نواب حزبه في البرلمان سيصوتون بـ”لا” داخل البرلمان على مذكرة إرسال قوات تركية إلى ليبيا.

زعيم حزب الشعب الجمهوري انتقد السياسات الخارجية التركية القائمة على إرضاء “الإخوان المسلمين”، قائلًا: “إذا كنتم ستقومون بتعليق عمل وزارة الخارجية، وستديرون السياسات بعدد قليل من الأشخاص في القصر من جماعة الإخوان المسلمين، فإن هذا سيكون مستقبلكم”.

أضاف: “قال -أردوغان في السابق- إن إخوته من إدلب سيأتون. ثن أحضرْهم إلى قصر الرئاسة، وقام بتغذيتهم هناك. أقام له الشوادر، ومن ثم قل أنا حاميهم. والآن ظهرت لنا ليبيا أيضًا. أنتم لا تعترفون بالحكومة الشرعية في سوريا، لماذا؟ بسبب الأسد؟ ولكنكم تعترفون بالحكومة الليبية. سيذهبون الآن إلى ليبيا، كما ذهبوا إلى سوريا. تركيا لا تمتلك سياسات خارجية سليمة. نحن نحدد سياسة خارجية قائمة على مصالح الإخوان المسلمين. وقد تم تحديد السياسات الخارجية مع مصر بناءً على ذلك”.

أضاف زعيم المعارضة “بالتأكيد -بلادنا- ملزمة أن تكون قوية في المنطقة، ولكن على تركيا أن تعقد لقاءات بين الطرفين، وأن تكون الطرف الذي يحقق السلام”.

تصريحات كيليتشدار أوغلو، جاءت خلال اجتماع صباحي له، أمس السبت، مع عدد من مراسلي الصحف في العاصمة أنقرة.

وقال كيليتشدار أوغلو: “لا نريد أن تسيل دماء جنودنا على الصحاري العربية. ما هو الدافع وراء إرسال جنودنا لكي يسقطوا شهداء في صحاري العرب؟”.

أردوغان حاول استقطاب التيارات القومية والعلمانية في تركيا من خلال الحديث عن أن مؤسس الدولة التركية مصطفى كمال أتاتورك ذهب إلى ليبيا، ولكن كيليتشدار أوغلو، رد قائلًا: “هذه المرة الأولى التي أرى فيها شخصا لا يمتلك معلومات عن تاريخ بلاده، بين القيادات في الدولة. ليبيا كانت تابعة للدولة العثمانية. ماذا تنتظر من قيادي عسكري عثماني من أجل حماية أراض عثمانية. بالتأكيد سيذهب إلى هناك، وسيدافع عن الأراضي. ولكن الآن، تلك الأراضي تابعة للدولة الليبية. ما المبرر الذي يدفعنا للذهاب إلى هناك. لقد أرسلت دبابات ومدرعات إلى هناك. ماذا سيحدث الآن في ليبيا؟ ستواجه قواتنا القوات الليبية والمصرية والروسية هناك”.

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