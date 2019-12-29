قائد عسكري ليبي: أردوغان جاء إلى طرابلس ليعلن الدعم للمليشيات

بني غازي (زمان التركية)ــ اتهم قيادي عسكري في الجيش الوطني الليبي تركيا بإرسال العتاد العسكري وحتى المقاتلين إلى ليبيا منذ عام 2014 بغرض إحداث فوضى.

العميد خالد المحجوب، مدير التوجيه المعنوي أكد خلال مداخلة مع قناة “الغد”، أن “هناك مرتزقة تواجدوا في بنغازي ودرنة وأيضًا سوريين كانوا يقاتلون ضد الجيش الوطني الليبي”.

المحجوب أضاف أن الرئيس التركي رجب أردوغان جاء إلى ليبيا ليعلن بشكل مباشر وصريح عن الدعم المباشر للمليشيات والمرتزقة الإرهابيين في طرابلس والذين كانوا متواجدين في ليبيا منذ 2014. وفق ما نقل موقع (البوابة نيوز).

وأوضح أن الجيش الوطني في ليبيا تعود على قتال الإرهاب ويدرك نوعية الإرهابيين الذين يقاتلون من أجل المال وليس من أجل قضية لكن الجندي الشريف يقاتل من أجل وطنه، ونحن نقاتل من أجل أن يحيا الوطن.

وأشار إلى أنه كانت هناك محاولة هجوم في منطقة الرمل وتم دحرهم والسيطرة على مناطق فيها، مضيفًا ننتظر الدعم العربي والإقليمي والدولي لإيقاف هذا العبث التركي في ليبيا لأن تركيا تعمل على دعم الإرهاب.

وكان مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن أكد المعلومات المثارة حول استعانة تركيا بمقاتلين سوريين لحسم الصراع في ليبيا لصالح حليفتها حكومة الوفاق الوطني.

رامي عبد الرحمن قال إن عملية نقل الجهاديين السوريين إلى ليبيا بدأت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وإن يتم تجنيدهم وترغيبهم للقتال إلى جانب حكومة الوفاق مقابل مبالغ مالية كبيرة.

مدير المرصد قال في مداخلة تلفزيونية، إن الأسبوع الماضي شهد وصول نحو 80 مقاتل، إلى ليبيا عبر تركيا، وأن هناك ما بين 400 إلى 500 مقاتل باتوا داخل الأراضي التركية في طريقهم إلى ليبيا، أغلبهم من العرقية “التركمانية” ممن يتحدثون العربية الفصحى، حتى إذا رصدوا هناك يظن أنهم أتراك وليسوا سوريين.

من المنتظر أن يسرع حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا مناقشة تفويض إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، استجابة لطلب حكومة الوفاق الوطني في طرابلس، مع تزايد الاشتباكات حول العاصمة، وفق وكالة (الأناضول) التي قالت إن الموعد السابق الذي حدده الرئيس رجب طيب أردوغان يومي 8 و9 يناير/ كانون الثاني، لمناقشة التفويض، قد يتم تبكيره إلى الخميس 2 من الشهر ذاته، وفق مصادر من الحزب الحاكم.

وفي محاولة لإضفاء الشرعية على التدخل في ليبيا، كان الرئيس أردوغان قال الخميس الماضي إنه يتوقع تفويض البرلمان في 8 أو9 من الشهر المقبل لإرسال قوات إلى ليبيا.

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