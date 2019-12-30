أردوغان وميركل يتباحثان هاتفيا حول ليبيا وإدلب

أنقرة (زمان التركية) – أجرت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، اتصالا هاتفيا مع نظيرها التركي، رجب طيب أردوغان، في ظل استعداداتها لإجراء أولى زياراتها الدولية عام 2020 والتي ستكون تركيا محطتها الأولى.

وخلال الاتصال الهاتفي تناول الطرفان التطورات في شمال سوريا وإدلب وليبيا.

وكان الناطق باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، قال أمس إن الرئيس أردوغان سيجري مباحثات هاتفية مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، لمناقشة الشأن الليبي.

ولفت إلى استمرار التحضيرات لعقد اجتماع قمة للأطراف المعنية بالشأن الليبي، في برلين، في النصف الثاني من يناير المقبل، في إطار مساعي الأمم المتحدة لاحياء المسار السياسي، ووقف اطلاق النار في ليبيا.

وأشار إلى أنه من المفترض مشاركة الأعضاء الخمسة الدائمين بمجلس الأمن في الاجتماع، إلى جانب تركيا وألمانيا ومصر والإمارات العربية المتحدة وإيطاليا، والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية.

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