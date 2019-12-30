تركيا.. الحكومة ترسل للبرلمان مشروع قانون إيفاد قوات إلى ليبيا

أنقرة (زمان التركية)ــ كشف وزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو عن إرسال الحكومة التركية اليوم الاثنين مشروع قانون إلى البرلمان يسمح بإرسال قوات إلى ليبيا، لتعجل بذلك خطة إصدار القانون استجابة لطلب الدعم الذي تقدمت به حكومة لوفاق الوطني في طرابلس.

كشف جاويش أوغلو عن ذلك عقب اجتماع اليوم مع قادة المعارضة التركية سعيا لحشد الدعم لمشروع القانون.

كان الرئيس رجب طيب أردوغان قد قال الأسبوع الماضي إن حكومته ستسعى لإقرار مشروع القانون بعدما طلبت حكومة فائز السراج المعترف بها دوليا في ليبيا الدعم.

واستبق رئيسا حزب الشعب الجمهوري، والشعوب الديمقراطي، الاجتماع بإعلان موقفهما الرافض للتدخل العسكري في ليبيا، وقالا أمس إن نوابهم في البرلمان سيصوتون بـ (لا) على تلبية طلب حكومة الوفاق الوطني في ليبيا بدعم أنقرة العسكري.

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من المنتظر أن يسرع حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا مناقشة تفويض إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، استجابة لطلب حكومة الوفاق الوطني في طرابلس، مع تزايد الاشتباكات حول العاصمة، وفق وكالة (الأناضول) التي قالت إن الموعد السابق الذي حدده الرئيس رجب طيب أردوغان يومي 8 و9 يناير/ كانون الثاني، لمناقشة التفويض، قد يتم تبكيره إلى الخميس 2 من الشهر ذاته، وفق مصادر من الحزب الحاكم.

وكان الرئيس أردوغان قال الخميس الماضي إنه يتوقع تفويض البرلمان في 8 أو9 من الشهر المقبل لإرسال قوات إلى ليبيا.

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