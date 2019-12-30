تركيا ترفع أسعار اشتراكات الغاز الطبيعي

أنقرة (زمان التركية) – ارتفعت رسوم الاشتراك في الغاز الطبيعي لعام 2020 بجانب ارتفاع رسوم تأمين الكهرباء أيضا.

وبلغت رسوم الاشتراك في الغاز الطبيعي التي ستتطبقها شركات توزيع الغاز الطبيعي في عام 2020 نحو 656 ليرة و70 قرشا.

جاء ذلك وفق نص قرار هيئة تنسيق سوق الطاقة المنشور في الجريدة الرسمية.

وبلغت رسوم مدّ أنابيب الغاز الطبيعي 563 ليرة و90 قرشا، ورسوم تأمين مدفأة الغاز الطبيعي بالوحدات السكنية 503 ليرة ورسوم تغيير العداد المسبق الدفع 268 ليرة و70 قرشا.

رفع رسوم تأمين الكهرباء

وتحددت رسوم التأمين، التي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من يناير/ كانون الثاني في إطار لائحة سوق الكهرباء الخاصة بخدمة العملاء، للورش التجارية والصناعية عند مستوى 93 ليرة و70 قرشا في حين بلغت رسوم اشتراك الوحدات السكنية 33 ليرة ورسوم اشتراك أسر الشهداء والغزاة 16 ليرة و50 قرشا.

هذا وبلغت رسوم الري والإنارة والاشتراكات الأخرى للأراضي الزراعية 44 ليرة و50 قرشا.

وتعمل حكومة حزب العدالة والتنمية في تركيا على سد عجز الموازنة من خلال رفع أسعار السلع والخدمات.

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