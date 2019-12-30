صحفي تركي معلقًا على سيارة أردوغان: أُصبت بخيبة أمل

أنقرة (زمان التركية) – عبر الكاتب الصحافي فاتح ألتايلي، عن شعوره بـ “خيبة أمل” بعد الكشف عن السيارة التركية التي تقول حكومة حزب العدالة والتنمية إنها محلية الصنع بالكامل، وكشف عنها الرئيس رجب أردوغان يوم الجمعة الماضي.

وقال فاتح ألتايلي: “البطاريات التي تعتبر أهم قطعة في سيارتنا الوطنية والمحلية، لم نعرف أين سيتم إنتاجها حتى الآن. وكذلك لم يقولوا لنا أين سيتم تصنيع شاشات Led الموجودة في السيارة بكثرة. وكذلك لا نعرف أين سيتم تصنيع المحركات الكهربائية الخاصة بالسيارة بقوة 200 حصان أو 149 كيلو وات”.

فاتح ألتايلي أوضح أن النموذج الذي عرضه الرئيس أردوغان في 27 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، إيطالي الصنع، مشيرًا إلى أنه أصيب بخيبة أمل.

وقال ألتايلي في مقاله أمس الأحد: “أقول لكم عن سر خيبة الأمل التي تعرضت لها. علمت في وقت سابق أنه يجري عمل النموذج، بعد الانتهاء من الرسومات الخاصة بالسيارة. ولكن كانت هذه معلومات خاطئة قدمتها لقرائي. لم يتم تنفيذ أي من ذلك”.

وأوضح أن السيارة لن يكون من الممكن شرائها مقابل مبلغ 200-250 ألف ليرة تركية، كما يقال في وسائل الإعلام الموالية لحكومة حزب العدالة والتنمية، مشيرًا إلى أن السيارة قد يصل سعرها إلى 70-60 ألف دولار أمريكي.

وأوضح ألتايلي أن هذه الاحتمالية متفائلة للغاية، قائلًأ: “السيارة من طراز TOGG C-SUV ستكون مزودة بمحركين، وستكون بسعر متوسط 90 ألف دولار أمريكي. وهذا أيضًا احتمال متفائل للغاية”.

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