لماذا انتشر الجرب في إسطنبول؟.. غرفة الأطباء ترد

إسطنبول (زمان التركية) – قال الأمين العام لغرفة أطباء إسطنبول، إن سبب انتشار مرض الجرب في المدينة بشكل متزايد في الفترة الأخيرة، هو أن المرض اكتسب مقاومة عالية ضد العلاج.

وأوضح الأمين العام لغرفة أطباء إسطنبول، عثمان أوزتورك، أن الدراسات التي أجريت على حالات الإصابة بمرض الجرب، كشفت أن المرض كسب مناعة تجاه العلاجات المتوفرة في البلاد.

نائبة حزب الشعب الجمهوري المعارض، غمزى تاشجي آر، نقلت ادعاءات انتشار مرض الجرب في تركيا إلى البرلمان، مقدمة طلب إحاطة لوزير الصحة التابعة لحزب العدالة والتنمية.

وأكدت غرفة الأطباء في إسطنبول، في بيان كتابي على ضرورة اتخاذ خطوات وقائية ضد مرض الجرب، بعنوان “نحذر أهالي إسطنبول فيما يتعلق بمرض الجرب”.

الأمين العام لغرفة أطباء إسطنبول، عثمان أوزتورك، قال: “هناك أدوية وعلاجات مختلفة يتم استخدامها… في السنوات السابقة كانت هذه العلاجات مؤثرة. ولكن الحالات التي نواجهها هذا العام أكثر مقاومة. وهذه النتائج قائمة على مراقبات للوضع”.

أما مدير مديرية الصحة في مدينة إسطنبول، البروفيسور دكتور كمال ماميش أوغلو، فقد نفى وجود زيادة في حالات الإصابة بالجرب في إسطنبول.

وحذر الصيادلة الأتراك من عدم توافر الأدوية الخاصة بعلاج مرض الجرب. بينما أوضحت وزارة الصحة أن هناك 368 ألف عبوة دواء لعلاج مرض الجرب في عموم المحافظات التركية.

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