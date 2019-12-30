30 ديسمبر 2019

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مطار إسطنبول يسجل خامس أعلى معدل تأخر للرحلات

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فى :آخر الأخبار, تركيا
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مطار إسطنبول يسجل خامس أعلى معدل تأخر للرحلات
gazeteciler

أنقرة (زمان التركية) – أثرت الأمطار والرياح العاتية بشكل سلبي على إقلاع وهبوط الطائرات في مطار إسطنبول الجديد، حيث تضطر الرحلات الجوية العاجزة عن الهبوط في مطار إسطنبول للتحليق أعلى منطقة مرمرة لفترة من الوقت.

وذكر موقع (فلايت رادار 24)، الذي يقدم بيانات الرحلات الجوية حول العالم، أن مطار إسطنبول سجل اليوم خامس أعلى معدلات تأجيل للرحلات حول العالم.

وتؤثر الرياح، التي تشهدها إسطنبول وتصل سرعتها إلى 65 كيلومتر في الساعة، على حركة الملاحة الجوية والبحرية بشكل سلبي.

وقال موقع (إيربورت) إن الرحلات الجوية تعجز عن الهبوط في مطار إسطنبول بسبب الرياح التي بلغت سرعتها 45 عقدة مما يضطرها إلى التحليق فوق منطقة مرمرة. وعجزت بعض الطائرات عن الهبوط في المطار واضطرت إلى تجاوز ممر الهبوط بسبب الرياح الشديدة.

وتتأخر الرحلات المنطلقة من مطار إسطنبول لنحو نصف ساعة كي تتمكن من التحليق وذلك بسبب الأوضاع الجوية السيئة.

وبلغ متوسط تأخر الرحلات في مطار إسطنبول نحو 16 دقيقة للهبوط و30 دقيقة للصعود.

كما شهد اليوم إلغاء شركات النقل البحري التركية بعض رحلاتها البحرية في إسطنبول.

kanun
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