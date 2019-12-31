الأتراك يقضون نحو 3 ساعات على “التواصل الاجتماعي” يوميًا

إزمير (زمان التركية) – بلغ متوسط المستخدمين في تركيا لمنصات التواصل الاجتماعي ساعتين و46 دقيقة يوميًا، و3 ساعات و9 دقائق للتلفاز، وساعة واحدة و15 دقيقة لاستماع الموسيقى يوميًا.

جاء ذلك في تقرير أعدته لجنة العلوم بمركز وسائل التواصل الاجتماعي وتعليم الأمان الرقمي والتطبيق والدراسات، التابع لجامعة الأناضول، حول استخدام منصات وتطبيقات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام.

التقرير بعنوان: “إحصائيات استخدام مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت من الناحية الاجتماعية بنهاية عام 2019” أوضح أن هناك 3 مليار و480 مليون مستخدم نشط لمنصات التواصل الاجتماعي حول العالم، و4 مليار و380 مليون مستخدم للإنترنت حول العالم، مشيرًا إلى أن تركيا تضم 59 مليونا و300 ألف مستخدم للإنترنت.

وكشف التقرير أن نسبة استخدام الإنترنت في المرحلة العمرية بين 16-74 سنة كانت 61.2% خلال عام 2016، بينما ارتفعت في عام 2017 لتصل إلى 66.8%، ووصلت إلى 72.9% خلال عام 2018، وفي عام 2019 وصلت إلى 75.3%.

وأوضح أن النسبة الأكبر لمستخدمي الإنترنت في تركيا كانت في المرحلة العمرية بين 24-35 عاما، بنسبة 91.7%، بينما سجلت النسبة 19.8% في المرحلة العمرية أكبر من 65 عامًا.

وأشار إلى أن النسبة الأعلى لاستخدام الإنترنت كانت بين الرجال في المرحلة العمرية بين 25-34 عامًا، بنسبة 95.2%، بينما تراجعت لدى النساء في المرحلة العمرية نفسها لتسجل 88.2% فقط.

التقرير أوضح أيضًا أن نسبة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا بلغت 78% في المرحلة العمرية بين 18-44 عاما، مشيرًا إلى أن تركيا تضم 6 ملايين و300 ألف مستخدم لموقع سناب شات خلال العام الجاري، بتراجع 26% مقارنة بالعام الماضي.

وأشار إلى زيادة في أعداد المستخدمين الأتراك كانت بين مستخدمي موقع لينكدان بواقع 7 ملايين و300 ألف مستخدم، بنمو 5.8% مقارنة بالعام الماضي.

أما موقع إنستجرام فقد شهد زيادة في أعداد المستخدمين بنسبة 2.7%، وكذلك سجل موقع تويتر زيادة في عدد المستخدمين بواقع 1.9%، أما أعداد مستخدمي فيس بوك فقد تراجع بنسبة 2.3%.

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