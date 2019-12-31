جائزة رجل العام في رومانيا تذهب لخريج ثانوية حركة الخدمة

أنقرة (زمان التركية) – أختير الطالب أديس ماميش من ثانوية لومينا والحاصل على الميدالية الذهبية في أولمبياد الرياضيات هذا العام، كرجل العام بفارق كبير عن أقرب منافسيه من شرقي رومانيا.

وذكرت صحيفة (زيوا كونستانتا) المحلية أن عملية التصويت لرجل العام في كونستانستا ضمت 15 مرشحا قدموا إسهامات في التعريف بالمدينة في مجالات التعليم والصحة والثقافة. وفي نهاية عملية التصويت، التي استمرت لمدة 10 أيام، فاز ماميش، الطالب في المرحلة الأخيرة بثانوية الحاسب الآلي في كونستانتسا، على منافسيه بفارق كبير.

وكشفت النتيجة، التي أعلنتها الصحيفة اليوم، حصول ماميش على 64 في المئة من إجمالي الأصوات التي تجاوز 1300 صوت ليفوز بجائزة رجل العام في كونستانتسا.

وخلال التصويت حصلت لاعبة التنيس، سينمونا حلب، على 10 في المئة من الأصوات، في حين حصل رئيس مجلس المدينة، ماريوس هوريا توتويانو، على 8 في المئة ليحتل المرتبة الثالثة.

ماميش هو طالب رفع اسم كونستانتسا من خلال العديد من الميداليات التي فاز بها على الصعيدين المحلي والدولي.

وكان ماميش قد حصد ست ميداليات ذهبية في أولمبياد الرياضيات الدولية، التي أقيمت في إنجلترا الصيف الماضي، لينجح في اقتناص مكانة بين الطلاب الخمسة عشر الأوائل حول العالم.

وخلال الأيام الماضية تلقى ماميش خطاب القبول من جامعة هارفرد الأمريكية.

هذا وتعد ثانوية لومينا للحاسب الآلي في كونستانتسا، التي درس بها ماميش، أول مدرسة خاصة في رومانيا تم افتتاحها من قبل رجال أعمال ينتمون إلى حركة الخدمة التركية في عام 1994.

وشكل طلاب مدرسة لوميا عصب فريق رومانيا خلال أولمبياد الرياضيات، في يوليو/ تموز الماضي، وحصدوا ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية، وارتفع ترتيب رومانيها هذا العام من المرتبة الثالثة والثلاثين إلى المرتبة السابعة عشر.