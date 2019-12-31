رئيس تحرير صحيفة “ستار”: اليوم هو الأخير لصدورنا

أنقرة (زمان التركية) – أعلن رئيس تحرير صحيفة “ستار” التركية، نوح ألبيراق أن اليوم سيكون الأخير لطباعة الجريدة، مشيرًا إلى أن عدد اليوم سيحتوي على معلومات حول كيفية الاستمرار في الفترة المقبلة.

مجموعة “Türk Medya” الإعلامية قررت في الفترة الأخيرة وقف النشاط الصحافي لجريدتي “ستار” و”جوناش”، مشيرة إلى أن جريدة “جوناش” ستندمج مع جريدة “أكشام” التابعة للمجموعة أيضًا.

وتواترت معلومات عن أن جريدة “ستار” ستواصل العمل عبر موقعها الإلكتروني، بعد وقف طباعة العدد الورقي.

يشار إلى أن جريدتي “ستار” و”أكشام” شهدتا انفصال عدد كبير من الكتاب والصحافيين، عقب انتخابات المحليات الأخيرة التي أجريت في 31 مارس/ آذار الماضي.

يذكر أن بلدية إسطنبول كانت تموّل المؤسسات الإعلامية الموالية لحزب العدالة والتنمية الحاكم لكن المساعدات المالية انقطعت عندما انتقلت إدارة البلدية إلى رئيسها الجديد أكرم إمام أوغلو من حزب الشعب الجمهوري، الأمر الذي أدى إلى عجز مالي لدى تلك المؤسسات.

وتراجعت الاستثمارات الإعلامية في تركيا خلال النصف الأول من العام الجاري في قنوات التلفزيون بنحو 7 في المئة وفي الصحافة بنحو 31 في المئة، غير أنها ارتفعت في الوسائط الرقمية بنحو 10.8 في المئة، بحسب ألبر جونايدن مدير الفرع التركي لشركة Deloitte -أكبر شركة خدمات مهنية في العالم-، خلال المؤتمر التعريفي بتقرير استثمار الإعلام والإعلانات في تركيا.

وكشف ألبر جونايدن أن النصف الأول من العام الجاري شهد تراجع الاستثمارات الإعلامية بنحو 3.8 في المئة لتسجل 4.3 مليار ليرة.

وخلال النصف الأول من العام الجاري تراجعت الاستثمارات الإعلامية في قنوات التلفزيون بنحو 7 في المئة لتسجل 2.08 مليار ليرة، وتراجعت في الصحافة بنحو 31 في المئة لتسجل 294 مليون ليرة. وعلى الصعيد الآخر ارتفعت الاستثمارات الإعلامية في الوسائط الرقمية بنحو 10.8 في المئة لتسجل 1.3 مليار ليرة.

وتعاني تركيا ضغوطا متزايدة على الإعلام، في ظل هيمنة حكومة الرئيس رجب أردوغان، على الصحف وقنوات التلفزيون والمواقع الإخبارية، لضمان عدم توجيه انتقادات.

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