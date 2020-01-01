إذاعة فرنسية: “مرتزقة سوريين” وصلوا من تركيا إلى ليبيا

باريس (زمان التركية)ـــ قالت إذاعة فرنسية اليوم الأربعاء إن “مرتزقة سوريين” وصلوا من تركيا إلى ليبيا، للقتال مع حكومة الوفاق الوطني في العاصمة طرابلس.

إذاعة “RFI” الفرنسية قالت إن “المرتزقة السوريين” وصلوا على متن رحلات جوية غير مسجلة إلى مطار معيتيقة الليبي.

وقالت الإذاعة الفرنسية نقلا عن مصادر إن شركة الخطوط الجوية الليبية وشركة طيران “الأجنحة الليبية”، التي يملكها عبد الحكيم بلحاج المقيم بتركيا، نقلتا المقاتلين السوريين من تركيا إلى طرابلس، لدعم المجموعات المسلحة الموالية لحكومة الوفاق. وفق موقع (روسيا اليوم).

وأشارت “RFI” إلى أنه ما بين يوم الجمعة والأحد، هبطت 4 طائرات في مطار معيتيقة، وأنزلت مقاتلين سوريين من الألوية الموالية لأنقرة.

وكانت حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج نفت وجود مرتزقة سوريين في ليبيا، وقالت إن مقاطع الفيديو المتداولة تم تصويرها في مدينة الرقة، إلا أن نشطاء في ليبيا دحضوا تلك المزاعم ونشروا صورا توثق مكان تصويرها، حيث قالوا إن المنطقة تقع قرب التكبالي بمنطقة صلاح الدين، على بعد 10 كيلومترات من وسط العاصمة طرابلس.

مدير “المرصد السوري لحقوق الإنسان”، رامي عبد الرحمن، تحدث مع عدد من وسائل الإعلام عن وصول 500 مقاتل سوري إلى ليبيا عبر تركيا، مضيفا أن آخرين متواجدين في تركيا ينتظرون نقلهم إلى العاصمة طرابلس.

2000 دولار راتب

وتقول معلومات إن الجماعات الجهادية فتحت الباب لتسجيل المقاتلين في أربع نقاط بمنطقة عفرين، حيث يُزعم أن المقاتلين المنقولين إلى ليبيا سيحصلون على راتب يتراوح بين 1800-2000 دولار ووعود من ليبيا بخدمات إضافية.

ويعقد البرلمان التركي يوم الخميس القادم جلسة للتصويت على قانون تفويض إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، بعث به الرئيس التركي رجب أردوغان أمس الأول للبرلمان، استجابة لطلب الدعم الذي قدمته حكومة الوفاق الوطني في طرابلس، مع تزايد الاشتباكات حول العاصمة، من الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر.

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