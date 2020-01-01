استطلاع رأي: حزبان قد يفشلان في دخول البرلمان التركي

أنقرة (زمان التركية) – كشف استطلاع رأي أجرته مؤسسة “Optimar” للدراسات واستطلاعات الرأي، في تركيا، أن حزب الخير القومي، وحزب الحركة القومية لن يحصلا على التأييد الكافي للوصول إلى البرلمان.

المؤسسة المعروف قربها من حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا سألت المشاركين الرأي عن الحزب الذي سيصوتون له في حالة إجراء انتخابات برلمانية اليوم.

النتيجة كشفت أن 35% من المشاركين سيصوتون لحزب العدالة والتنمية، و18.8% سيصوتون لحزب الشعب الجمهوري المعارض، و10.3% سيصوتون لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي.

استطلاع الرأي أجري بمشاركة ألفين و185 مشاركًا من 26 مدينة، في الفترة بين 12-15 ديسمبر/ كانون الأول المنصرم.

مدير مؤسسة “Optimar”، رجل الأعمال حلمي داشدمير، نشر نتائج الاستطلاع عبر تويتر، بعنوان “نبض تركيا”.

استطلاع الرأي كشف أن حزب الحركة القومية المتحالف مع أردوغان سيحصل على 8.7%، بينما سيحصل حزب الخير على 7.2%، أما حزب السعادة فسيحصل على 0.9% من الأصوات، أي أن جميعهم أقل من الحد الأدنى للتمثيل البرلماني البالغ 10%.

كما أشار الاستطلاع أيضًا إلى أن 13.1% من المشاركين غير مستقرين على الحزب الذي سيصوتون له.

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