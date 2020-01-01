الطائرات غير قادرة على الهبوط في مطار إسطنبول!

إسطنبول (زمان التركية) – كشفت مقاطع فيديو منتشرة على منصات التواصل الاجتماعي مشكلة كبيرة في مطار إسطنبول الجديد، حيث أظهرت الطائرات غير قادرة على الهبوط بسبب شدة الرياح في المنطقة.

شركة (İGA) المسؤولة عن إدارة وتشغيل مطار إسطنبول الجديد، علقت على الأمر، مشيرة إلى أن 13 طائرة لم تتمكن من الهبوط على المدرجات المخصصة لها.

وأوضحت الشركة في بيانها أن الرياح الشديدة التي شهدتها مدينة إسطنبول قبل يومين، تسببت في صعوبة للطائرات خلال الهبوط في مطار إسطنبول الجديد.

بيان الشركة أجرى مقارنة أيضًا بين المطار الجديد ومطار أتاتورك، موضحة أن مطار إسطنبول شهد صعوبة في هبوط 620 طائرة خلال الفترة بين شهري أبريل/ نيسان وديسمبر/ كانون الأول 2019، مقارنة بـ1016 طائرة في الفترة نفسها من العام السابق في مطار أتاتورك.

وقال موقع (إيربورت) إن الرحلات الجوية تعجز عن الهبوط في مطار إسطنبول بسبب الرياح التي بلغت سرعتها 45 عقدة مما يضطرها إلى التحليق فوق منطقة مرمرة. وعجزت بعض الطائرات عن الهبوط في المطار واضطرت إلى تجاوز ممر الهبوط بسبب الرياح الشديدة.

وتتأخر الرحلات المنطلقة من مطار إسطنبول لنحو نصف ساعة كي تتمكن من التحليق وذلك بسبب الأوضاع الجوية السيئة.

وبلغ متوسط تأخر الرحلات في مطار إسطنبول نحو 16 دقيقة للهبوط و30 دقيقة للصعود.

يشار إلى أن الخبراء والمتخصصين حذروا من أن الموقع الذي تم اختياره لإنشاء مطار إسطنبول الجديد غير ملائم للطائرات، بسبب شدة الرياح، فضلًا عن كونه مسارا للطيور المهاجرة.

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