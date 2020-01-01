تركيا.. 22.58% زيادة في رسوم فحص السيارات

أنقرة (زمان التركية) – ارتفعت رسوم فحص السيارات في تركيا مع دخول عام 2020، حيث ستتراوح رسوم الفحص بين 174.64 ليرة و462.56.

والشهر الماضي أعيد تحديد رسوم الفحص والغرامات والتوثيق، وفق قانون النقل البري وقانون مرور الطرق السريعة واللوائح في هذا الإطار، لعام 2020.

وارتفعت هذه الرسوم المشار إليها بنحو 22.58 في المئة بموجب البيان العام لقانون الإجراءات الضريبية.

وبهذا ارتفعت رسوم الفحص بما يشمل ضريبة القيمة المضافة اعتبارا من مطلع العام من 377.60 ليرة إلى 462.56 ليرة للحافلات والشاحنات والجرارات، ومن 279.66 ليرة إلى 342.2 ليرة للسيارات والميني باص والشاحنات الصغيرة والمركبات الخاصة والمقطورات وشبه المقطورات ومن 142.78 ليرة إلى 174.64 ليرة للجرارات والدراجات النارية.

وفيما يلي طرح لرسوم فحص المركبات بما يشمل ضريبة القيمة المضافة لعام 2020 وفقا لفئات المركبات:

الحافلات والشاحنات والجرارات:

– التسعيرة القديمة: 377.60 ليرة

– التسعيرة الجديدة: 462.56 ليرة

السيارات والميني باص والشاحنات الصغيرة والمركبات الخاصة والمقطورات وشبه المقطورات:

التسعيرة القديمة: 279.66 ليرة

التسعيرة الجديدة: 342.2 ليرة

الجرارات والدراجات النارية

التسعيرة القديمة: 142.78 ليرة

التسعيرة الجديدة: 174.64 ليرة