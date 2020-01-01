حصيلة الجرائم ضد المرأة في تركيا خلال عام 2019

أنقرة (زمان التركية) – شهد عام 2019 مقتل 474 امرأة، بحسب تقرير نشرته منصة “سنوقف الجرائم ضد المرأة”.

التقرير أوضح أن 474 امرأة تعرضت للقتل على يد الرجال خلال عام 2019، من بينهم 115 حالة وفاة مشبوهة، بينما لم يتضح سبب قتل 218 سيدة.

وأشار التقرير إلى أن 27 امرأة قتلت لأسباب اقتصادية، بينما قتلت 114 أخريات بسبب طلبهن الطلاق أو رفضهن التصالح ورفض طلب الصداقة.

وكشف التقرير أن 152 امرأة من بين 474 ضحية لم يتم تحديد القاتل حتى الآن، مشيرًا إلى 134 منهن قتلن على يد أزواجهن، و25 منهن قتلن على يد أزواجهن السابقين، و51 قتلن على يد رجال كانوا مرافقين لهن، و8 قتلن على يد رجال كانوا على علاقة بهن في وقت سابق، و9 قتلن على يد أعمامهن وأصهارهن ووالد الزوج وزوج الشقيقة وغيرهم من الأقارب، بينما قتلت 19 أخريات على يد معارف، و15 على يد آبائهن، و13 على يد أخوتهن و25 قتلن على يد أبنائهن وجيرانهن، و3 قتلن على يد أشخاص غير معروفين.

أما عن أساليب القتل، فقد أوضح التقرير أن 185 امرأة قتلت بأسلحة نارية، و101 قتلن بأدوات حادة، و29 قتلن خنقًا، و6 قتلن باستخدام مواد كيميائية، و27 قتلن بالضرب، و6 قتلن بالحرق، و19 قتلن بالسقوط من مكان مرتفع، بينما لم يتم تحديد كيفية مقتل 101 أخريات.

وفيما يتعلق بمكان القتل، أوضح التقرير أن 292 قتلن في المنزل، و52 في قارعة الطريق، و9 في السيارة، و3 في متجر، و2 في مكان ترفيهي، و2 في مشفى، و6 في مكان عمل، وواحدة في مقهى، وواحدة في مدرسة، و5 في فندق، و5 في متنزه، وواحدة في مكان آخر، بينما قتلت 31 أخريات في أماكن مثل: بحيرة، أو قناة مائية أو نهر أو مجرى مائي أو شاطئ البحر أو الساحل، وقتلت 32 أخريات أو عثر على جثامينهن في مناطق الغابات أو المراعي أو مناطق التنزه أو الحدائق أو الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى 3 أخريات عثر عليهن في أماكن غير مأهولة مثل حظائر الحيوانات أو منازل مهجورة.

وإلى جملة جرائم العنف ضد النساء في تركيا يضاف اعتقال آلاف النساء من أطفالهن منذ يوليو/ تموز 2016 بتهمة دعم الانقلاب.

وفي عام 2018، كان عدد النساء اللائي فقدن حياتهن 440، بحسب تقرير منظمة “سنوقف العنف ضد المرأة”.

وكان المجلس الأوروبي حذر في تقرير صدر العام الماضي الحكومة التركية من ارتفاع معدلات العنف ضد المرأة، وطالب باتخاذ المزيد من التدابير والإجراءات الأكثر فاعلية.

وقال تقرير المجلس الأوروبي إن “27% من النساء التركيات يتعرضن للمراقبة والتتبع والتحرش الجنسي مرة واحدة على الأقل على مدار حياتهم”.

–