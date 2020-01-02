2 يناير 2020

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تركيا توقف 4 طيارين بتهمة تهريب كارلوس غصن

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فى :آخر الأخبار, أخبار تركيا
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تركيا توقف 4 طيارين بتهمة تهريب كارلوس غصن
gazeteciler

أنقرة (زمان التركية) فتحت السلطات التركية اليوم الخميس، تحقيقًا في هروب رئيس مجلس الإدارة السابق لشركة نيسان موتور كارلوس غصن، إلى لبنان عبر تركيا، هذا الأسبوع.

وأعلنت وزارة الداخلية التركية، فتح تحقيق بخصوص عبور الرئيس السابق لنيسان، كارلوس غصن، من اليابان إلى لبنان عبر تركيا، مشيرة إلى توقيف 7 أشخاص، بينهم 4 طياريين. وفق وكالة “الأناضول”.

وتنجح كارلوس غصن، في الوصول إلى بلده لبنان، منذ الاثنين الماضي رغم التضيقات التي فرضتها عليه السلطات اليابانية لمنعه من السفر، في إطار مخاكمته بتهم فساد.

وذكرت تقار أن الرئيس السابق لنيسان موتور وصل لبنان على متن طائرة خاصة قادمة من تركيا.

وزعم موقع “ليبانون ديبايت” أن كارلوس غصن نقل من اليابان إلى تركيا بمساعدة جهة شبه عسكرية تشبه شركات الأمن.

 

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