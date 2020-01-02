تركيا: 14% زيادة برسوم عبور جسري يافوز سلطان سليم وعثمان الغازي

أنقرة (زمان التركية) – استقبلت تركيا عام 2020 بزيادات جديدة في رسوم العبور من الجسور.

الحكومة فرضت مؤخرا زيادة على رسوم عبور جسري يافوز سلطان سليم بمدينة كوجالي غرب تركيا، و جسر عثمان الغازي الرابط بين إسطنبول وإزمير، بنحو 14 في المئة.

وبموجب الزيادة الجديدة سيتم تحصيل 21 ليرة و90 قرشا من سيارات الفئة الأولى، و29 ليرة و10 قروش من سيارات الفئة الثانية، و54 ليرة و10 قروش من سيارات الفئة الثالثة، و137 ليرة و30 قرشا من سيارات الفئة الرابعة، و170 ليرة و80 قرشا من سيارات الفئة الخامسة، و15 ليرة و35 قرشا من سيارات الفئة السادسة، على أن تشمل هذه الأسعار ضريبة القيمة المضافة.

وفي ظل عدم تحقيق الجسور الحد الأدنى من الأرباح التي تعهدت بها في الماضي الحكومة للشركات المشغلة للجسور، ترفع الدولة رسوم العبور، ليتحمل المواطن الفارق من جيبه.

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